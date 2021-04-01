الخارجية الأميركية: الضفة الغربية أرض محتلة من قبل إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تعتبر الضفة الغربية "أرضا محتلة" من قبل إسرائيل، بعد تقرير أصدرته الوزارة وامتنعت فيه عن استخدام هذا المصطلح.



وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، للصحفيين: "هذه حقيقة تاريخية أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967".



وعن امتناع الوزارة وصف الضفة الغربية صراحة بـ"الأرض المحتلة" من قبل إسرائيل في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، أوضح برايس أن "التقرير يستخدم بالفعل مصطلح احتلال في سياق الوضع الراهن للضفة الغربية".



وشدد على أن "هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة، الديمقراطية والجمهورية على حدّ سواء، على مدى عدة عقود"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وحتى تسلم ترمب السلطة في 2017 دأبت الخارجية الأميركية في التقرير الذي تعده سنويا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل لـ"إسرائيل والأراضي المحتلة"، لكن هذا العنوان تغير في 2018 إلى "إسرائيل والضفة الغربية وغزة"، وهي نفس العبارة التي وردت في تقرير الوزارة الصادر يوم الثلاثاء.