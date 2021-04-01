وكالة الأدوية الأوروبية: لا نرى حاليا أي خطر في لقاح "أسترازينيكا"





وأضافت أن تحقيقات الجهات المنظمة البريطانية الأوروبية " لم تستطع إيجاد علاقة بين اللقاح وحدوث جلطات".



وقالت الشركة" الهيئات المنظمة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية توصلت إلى أن فوائد استخدام لقاحنا للحماية من هذا الفيروس المميت تفوق بصورة كبيرة مخاطره على جميع الفئات العمرية".



وأضاف البيان أنه "لم يتم إثبات وجود صلة سببية مع اللقاح، لكن هذا ممكن وثمة تحليلات إضافية جارية"، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).وكانت الوكالة الأوروبية أصدرت بياناً بعد اجتماع للخبراء الاثنين لتقديم أحدث تقييماتهم للقاح أسترازينيكا، والتي سيتم النظر فيها الأسبوع المقبل في اجتماع لجنة السلامة.وكررت هذه الهيئة الأوروبية الناظمة ما أعلنته في 18 آذار/مارس بأن "منافعه في حماية الأشخاص من (كوفيد-19)، مع مخاطر الوفاة وحالات الاستشفاء، تتفوّق على المخاطر المحتملة".من جانبها قالت شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية في بيان إنها تحترم قرار ألمانيا فيما يتعلق بتقييد لقاحها.