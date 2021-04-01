مرشحون ينسحبون من قائمة (فتح) بعد تسجيلها لدى لجنة الانتخابات المركزية

























رام الله - دنيا الوطنأعلن عدد من المرشحين على قائمة حركة (فتح)، صباح الخميس، انسحابهم من قائمة الحركة الانتخابية، في وقت أعلنت فيه لجنة الانتخابات إغلاق باب الترشح والتعديل.وقال المرشح على قائمة (فتح)، والأستاذ في جامعة الأزهر بغزة، رياض الأسطل، اليوم الخميس، إنه انسحب من قائمة الحركة "احتجاجا على الاختيار اللامسؤول الذي تجاهل حجم الناخبين في خان يونس ، كما تجاهل رأي القاعدة الجماهيرية، ورأي التقارير المرفوعة، السلوك الذي لا يمثل روح حركة فتح".وأضاف الأسطل عبر موقع (فيسبوك): "ألف مبارك للحركة على اختياراتها الموفقة جدا.. جدا.. جدا، وكل الشكر لكل من دعم ترشيحي في القائمة بأي صورة من الصور".وأعلن الأسطل اعتذاره، للقوائم التي رفض الانضمام إليها، قائلاً: "الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل.. ونظرا لأن هناك أكثر من خمس قوائم محترمة عرضت على الانضمام لها في مواقع متقدمة من قوائم مرشحيها.. ولكنني رفضت ذلك العرض لأسباب تتعلق بقناعات سابقة اكتشفت أنها في غير محلها، فإنني أعتذر لكل هذه القوائم، وأتمنى لها مزيدا من التقدم والتوفيق".من جانبه، أعلن الأستاذ الدكتور، محمد أبو حميدة، المحاضر في جامعة الأزهر بغزة، انسحابه أيضاً من قائمة الحركة، عبر موقع (فيسبوك)، قائلاً: "اعلن انسحابي من قائمة حركة فتح المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي ٢٠٢١ لأسباب أحتفظ بها لنفسي مع شكري وتقديري".وسجلت حركة (فتح)، قائمتها رسمياً لدى لجنة الانتخابات المركزية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، باسم قائمة حركة فتح وتحمل شعار العاصفة.وأعلنت لاحقاً لجنة الانتخابات إغلاق باب الترشح، بعد تسجيل 36 قائمة انتخابية لخوض انتخابات التشريعي في 22 أيار/ مايو المقبل.وبحسب خبراء قانونيين، فإنه لا يمكن ﻷي قائمة استبدال مرشحين أو إجراء أي تعديلات في القائمة بعد إغلاق باب الترشح، فيما ستعلن لجنة الانتخابات القائمة النهائية للقوائم يوم 6 نيسان/ أبريل المقبل.