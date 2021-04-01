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شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض معدل الجريمة خلال جائحة (كورونا) بنسبة 23%

الإحصاء: انخفاض معدل الجريمة خلال جائحة (كورونا) بنسبة 23%
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن معدل الجريمة انخفض خلال جائحة (كورونا)، بنسبة 23% مقارنة مع عام 2016.

وأوضح الإحصاء أن نتائج الدورة السابعة من مسح الضحية خلال الربع الرابع من عام 2020 ، أظهرت أن 5.4% من الأسر في فلسطين تعرضت لأفعال إجرامية، (بواقع 4.1% في الضفة، و7.6% في غزة)، ما يمثل انخفاضا بنسبة 23% مقارنة مع العام 2016.

وأشار إلى أن نسبة الأسر التي تعرضت للسرقة (باستثناء سرقة السيارة) في فلسطين بلغت 2.8%، وبلغت نسبة الأسر التي تعرضت لسرقة السيارة أو بعض قطع السيارة 2.4%، وبلغت نسبة الأسر التي تعرضت ممتلكاتها إلى إتلاف 0.4%، وبلغت نسبة الأسر التي تعرض أفرادها للإعتداء 0.6%، وأما نسبة الأسر التي تعرضت لتحرشات واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين فبلغت 0.7%، فيما بلغت نسبة الأسر التي تعرض أحد أفرادها لتهديد معلوماتي واحد على الاقل 2.0% (بواقع 1.4% في الضفة و3.0% في غزة).

الأفراد ضحايا الأفعال الإجرامية:

1.1% من الأفراد في فلسطين تعرضوا لأفعال إجرامية (بواقع 0.9% في الضفة و1.4% في غزة)، وأشارت النتائج إلى أن السرقة هي أكثر الأفعال الإجرامية ضد الأفراد، وبلغت نسبة الأفراد الذين تعرضوا لها من إجمالي الأفراد الضحايا في فلسطين 57.3%، إضافة الى محاولة السرقة بنسبة 3.6%، يليها إعتداءات جيش الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين بواقع 11.8% (بواقع 23.4% في الضفة و0.7% في غزة)، في حين بلغت نسبة الاعتداء بالضرب أو التهديد 19.6% ونسبة إتلاف الممتلكات 4.8% من مجمل الأفعال الإجرامية ضد الأفراد.

وبلغت نسبة حدوث الأفعال الإجرامية (آخر فعل اجرامي) داخل منزل الضحية 34.8% (بواقع 27.8% في الضفة، و41.6% في غزة)، في حين أن 34.1% حدثت بجوار المنزل (بواقع 33.6% في الضفة، و34.6% في غزة)، و11.8% خارج التجمع السكاني (بواقع 19.9% في الضفة، و4.0% في غزة).

وحول التبليغ عن الأفعال الإجرامية، أوضحت النتائج أن نسبة الأفراد الذين قاموا بالتبليغ عن الجرائم التي تعرضوا لها (آخر فعل اجرامي) قد بلغت 52.2% من اجمالي ضحايا الأفعال الإجرامية في فلسطين عام 2020 ( 46.4% في الضفة الغربية، و56.2% في قطاع غزة) مقارنة بــــ 43.0 في عام 2016.

وقد بلغت نسبة الأفعال الإجرامية التي وصلت المحكمة 10.3%، من اجمالي الأفعال التي تم الإبلاغ عنها (20.2% في الضفة و4.5% في غزة)، وأما عن أسباب عدم قيام الضحية بالتبليغ عن الحادث فأجاب 38.2% من الأفراد الضحايا ان السبب هو عدم خطورة الحادث، أما عدم الرغبة في تدخل الشرطة فكانت بنسبة 23.3%، و20.0% بسبب حل الموضوع شخصيا أو عشائرياً وذلك من اجمالي الأفراد الذين لم يقوموا بالتبليغ عن الجرائم التي تعرضوا لها.

نوع الأضرار الناتجة عن الأفعال الإجرامية:

بلغت نسبة الافراد الذين تعرضوا لأفعال اجرامية (آخر فعل اجرامي) وتسببت في أضرار بشرية للضحية 5.4% (بواقع 5.7% في الضفة و5.1% في غزة).  في حين كانت نسبة الافراد الذين تسببت لهم بأضرار مادية فقط 66.6% (بواقع 56.3% في الضفة و76.4% في غزة)، وقد بلغت نسبة الافراد الذين تضرروا بشريا وماديا معا 1.7%، أما نسبة الافراد الذين لم تلحق بهم أي نوع من الاضرار فكانت 26.4% (بواقع 35.0% في الضفة و18.0% في غزة) من اجمالي الافراد الذين تعرضوا لأفعال إجرامية.

وبلغت نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا لفعل إجرامي تسبب لهم بأضرار مادية تقدر بألف دينار أردني أو اكثر 15.6% (بواقع 20.4% في الضفة و12.1% في غزة) في حين كانت نسبة الافراد الضحايا الذين تسببت لهم بأضرار مادية تقدر بأقل من ألف دينار أردني 84.4% (بواقع 79.6% في الضفة و87.9% في غزة) من اجمالي الافراد الذين تضرروا ماديا أو ماديا وبشريا معا.

وفيما يتعلق بالجهة التي تحملت عبء الأضرار المادية، بينت النتائج أن 94.8% من الأفراد الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي هم الذين تحملوا عبء الأضرار المادية لهذه الأفعال.

 

قائمة بالمؤشرات الرئيسية لمسح الضحية 1996، 1999، 2004، 2008، 2012، 2016، 2020

المؤشرالسنة
1996199920042008201220162020
الأسر ضحايا الأفعال الإجرامية        
نسبة الأسر ضحايا مجموع الأفعال الإجرامية5.65.111.37.59.67.05.4
نسبة الأسر ضحايا السرقة (باستثناء السيارة)1.61.21.22.03.23.62.8
نسبة الأسر ضحايا سرقة  السيارة أو بعض قطع السيارة1.81.91.16.14.34.02.4
نسبة الأسر ضحايا محاولات السطو والسرقة..0.50.40.60.70.60.4
نسبة الأسر ضحايا إتلاف الممتلكات1.30.21.51.70.50.40.4
نسبة الأسر ضحايا التهديد ( تهديد كلامي، تهديد بسلاح ناري، سلاح أبيض )1.30.40.60.90.30.70.6
نسبة الأسر ضحايا الاعتداء1.20.41.50.90.70.90.6
نسبة الأسر ضحايا التحرش والاعتداء من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين..1.37.12.44.41.30.7
نسبة الأسر ضحايا التعرض لجرائم أخرى....0.30.40.20.30.1
الاسر ضحايا التهديدات المعلوماتية على مواقع الانترنت       
نسبة الاسر التي تعرض أحد أفرادها لتهديد معلوماتي واحد على الاقل..........3.82.0
نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا لأفعال إجرامية......1.31.81.41.1
الأفراد ضحايا الأفعال الإجرامية *       
نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا للسرقة/ محاولة السطو والسرقة54.255.219.533.941.961.860.9
نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا للاعتداء بالضرب/ التهديد18.818.013.118.410.614.919.6
نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا لإتلاف الممتلكات16.14.48.218.33.00.44.8
مكان حصول الجريمة*       
نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي داخل المنزل23.516.544.845.949.335.834.8
نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي بجوار المنزل32.841.717.526.419.026.834.1
التبليغ عن الجريمة*       
نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي وقاموا بالتبليغ عن الجريمة40.243.229.553.043.443.052.2
أسباب عدم التبليغ عن الجريمة*       
نسبة الأفراد الضحايا الذين لم يبلغوا بسبب عدم خطورة الحادث..51.729.328.546.440.738.2
نسبة الأفراد الضحايا الذين لم يبلغوا بسبب حل الموضوع شخصيا/ عشائرياً..10.730.018.38.212.620.0
نسبة الأفراد الضحايا الذين لم يبلغوا بسبب عدم الرغبة في تدخل الشرطة..10.720.721.223.224.323.3
الأضرار البشرية والمادية للفعل الإجرامي*       
نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي تسبب لهم بأضرار بشرية فقط22.616.510.512.35.58.65.4
نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي تسبب لهم بأضرار مادية فقط77.461.060.063.974.968.266.6
نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي تسبب لهم بأضرار مادية وبشرية معا..3.23.41.81.53.21.7
نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي تسبب لهم بأضرار مادية تقدر بألف دينار أردني أو اكثر15.314.721.230.419.919.815.6
الجهة التي تحملت عبء الأضرار المادية*       
نسبة الأفراد الضحايا الذين تعرضوا  لفعل إجرامي، وكان الضحية هو الذي تحمل عبء الأضرار المادية للفعل الإجرامي85.888.778.672.794.491.894.8

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