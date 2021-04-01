إسرائيل: الكتل السياسية التي تسعى لتغيير نتنياهو تخشى من نفتالي بينت





ومن المقرر أن يدلي اليوم رئيس (القائمة العربية الموحدة)، منصور عباس، ببيان خاص، فيما يرجح أن يعلن عن الشخصية التي سيوصي بها لتشكيل الحكومة.

وقالت مصادر مقربة منه لصحيفة (معاريف): إن الخطاب سيمهد الطريق أمام تعاون محتمل مع نتنياهو، وأضافت ان رئيس الموحدة سيضع شروطه للدخول في ائتلاف حكومي مع (ليكود) ويشرك الجمهور في خطته.

رام الله - دنيا الوطنأعرب مصدر في الكتل السياسية المسماة بالتغيير في إسرائيل، عن خشيته من أن رئيس (يمينا)، نفتالي بينت، يعمل على استغلالها للحصول على أكبر قدر من المكاسب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.وأضاف وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): بأن بينت يتظاهر وكأنه يجري اتصالات مع هذه الكتل لابتزاز نتنياهو سياسيًا.ونقلت صحيفة (هآرتس) عن المصدر قوله: إن رئيس يمينا سيتحالف في نهاية المطاف مع نتنياهو، فيما يدرس (هناك مستقبل) تقديم اقتراح لبينت بالتوصية على رئيسه، يئير لبيد لتشكيل الحكومة، ومن ثم إجراء مفاوضات ائتلافية لتحديد هوية رئيس الوزراء، الذي سيمثل كتل التغيير.وكان نتنياهو قد دعا الليلة الماضية، بينت، ورئيس حزب (أمل جديد)، غدعون ساعر، إلى وضع الخلافات جانباً، والانضمام إلى ائتلاف حكومي تحت قيادته بغية تشكيل حكومة يمين.وفي أول تعقيب له على نتائج الانتخابات الأخيرة، أكد نتنياهو أن معسكر اليمين حصل على 65 مقعداً، مما يثبت أن الجمهور يريد تشكيل حكومة يمين راسخة، وفق تعبيره.وعقب ساعر على أقوال رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشددًا رفضه الانضمام إلى ائتلاف حكومي بقيادته .وقال: إن نتنياهو يدعوه إلى العمل من أجل تشكيل ائتلاف حكومي في نفس اليوم الذي يقوم هو وجهات أخرى في (ليكود) بترويج نظريات كاذبة ضده وضد الرئيس رؤوفين ريفلين.كما أضاف أن استمرار ولاية نتنياهو يضر بإسرائيل، بسبب تفضيله العمل من أجل مصلحته بدلا من مصلحتها.