



وأضافت بأن البيت الأبيض أعلن الخميس الماضي تحويل 15 مليون دولار معونات إنسانية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمواجهة أزمة (كورونا)، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وغداة اليوم التالي أبلغت إدارة بايدن الكونغرس بنيتها تحويل 75 مليون دولار إضافية، لدعم الفلسطينيين اقتصادياً، في إطار المساعي لإعادة بناء الثقة وإبداء حسن النوايا تجاههم، وفق الوكالة.





ومن جهته، قال الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: إن مساندة الشعب الفلسطيني بما في ذلك تقديم المساعدة الاقتصادية تتطابق مع مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (اسوشييتد برس)، أن الإدارة الأمريكية، تعمل سرًا على زيادة المساعدات للسلطة الفلسطينية، بعد توقف شبه كامل اثناء إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب السابقة.