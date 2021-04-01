قناة إسرائيلية تكشف بعض تفاصيل لقاء الرئيس عباس ورئيس (شاباك)

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بعض تفاصيل لقاء الرئيس محمود عباس ورئيس (شاباك)، نداف أرغمان والذي عقد مؤخراً في رام الله.





وذكرت (القناة 11)، بأن الرئيس محمود عباس انتقد بشدة أرغمان خلال لقائهما في رام الله الشهر الماضي بالقول: إنه لا يشتغل لدى الإسرائيليين.





ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية، بأن ثائرة الرئيس عباس ثارت بعد أن طلب منه أرغمان إلغاء الانتخابات البرلمانية خشية فوز حركة حماس.





وتساءل الرئيس عباس مجيباً في الوقت ذاته، وفق ما قالت القناة، إن إسرائيل هي التي قامت ببناء حماس وتحول لها 30 مليون دولار شهرياً.





وتناول الاجتماع أيضا ملف التحقيق في محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل، حيث حذر أرغمان، من أن إسرائيل ستفرض عقوبات ضد السلطة الفلسطينية إذا ما تعاونت مع المحكمة كما ستجمد أموال المقاصة.





وردّ الرئيس عباس قائلا: إن له العديد من المآخذ ضد إسرائيل ولا ملجأ له سوى المحكمة.





وقالت القناة: إن جهاز (شاباك) رفض التعقيب على فحوى هذا النبأ، فيما أشارت جهات إسرائيلية إلى أن الأقوال المُقتبسة لم تصدر حرفياً عن أبو مازن وبهذه اللهجة.





وأضافت أنه لربما كان مريحا للمصادر الفلسطينية، أن تعرض الأمور على هذا النحو في ظل الوضع السياسي المعقد لأبو مازن، وفق زعمها.

رام الله - دنيا الوطن