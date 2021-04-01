إعلام إسرئيلي: السؤال الآن "هل وكيف ومتى" سيقرر أبو مازن تأجيل الانتخابات؟

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اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
علّق الصحفي، إيهود يعاري من (القناة 12) الإسرائيلية، على إغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية، منتصف الليلة الماضية.

وقال: إن باب الترشح تم إغلاقه وسط انقسام ملحوظ في حركة فتح، مشيراً إلى أن على ما يبدو يجد رئيس السلطة نفسه محاصرًا، وفق تعبيره.

وتابع: إذا أجريت الانتخابات اليوم، فإنه حسب جميع التقديرات سيخسرها أبو مازن، والسؤال الآن هو "هل وكيف ومتى" سيقرر أبو مازن تأجيل الانتخابات؟.

وقال يعاري: "ربما سيبحث عن العذر لعدم الدخول في هذه النار التي أشعلها بنفسه"، وفق زعمه.

يشار إلى أن رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة، والذي تم فصله من حركة فتح، تقدم بالترشح للانتخابات في قائمة ائتلافية مع القيادي البارز في حركة فتح، الأسير مروان البرغوثي، بعيداً عن قائمة حركة فتح.

كما أعلن التيار الإصلاحي الذي يتزعمه القيادي المفصول من الحركة، محمد دحلان، الترشح بقائمة خاصة لانتخابات المجلس التشريعي.

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