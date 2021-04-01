صحيفة: إدارة بايدن تخطط لإلغاء عقوبات ترمب ضد الجنائية الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (فورين بوليسي)، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لإلغاء العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على المحكمة الجنائية الدولية.



وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع إلغاء الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب بشأن العقوبات على المحكمة هذا الأسبوع، أو الأسبوع المقبل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وشهدت العلاقات بين إدارة ترمب والمحكمة الجنائية الدولية، توترات بسبب عزم المحكمة التحقيق في جرائم حرب محتملة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية.



ووقع ترامب في حزيران/يونيو 2020 أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على أي مسؤول في المحكمة يتولى التحقيقات المذكورة.



وأمهلت الجنائية الدولية إسرائيل 30 يوماً للرد على خطاب وجهته لها ويتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.