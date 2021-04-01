عاجل

  • "الصحة" بغزة: سبع حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

  • "الصحة" بغزة: إجراء 3758 فحصاً مخبرياً بـ 24 ساعة الماضية وتسجيل 1081 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

  • "الصحة العالمية": عملية توزيع لقاحات (كورونا) في أوروبا تسير بوتيرة بطيئة بشكل غير مقبول

  • "الصحة العالمية": ارتفاع مقلق لحالات الإصابة بفيروس (كورونا) في أوروبا في الأشهر الأخيرة

دولي

الولايات المتحدة: مقتل أربعة أشخاص بإطلاق نار بمجمع تجاري في كاليفورنيا

الولايات المتحدة: مقتل أربعة أشخاص بإطلاق نار بمجمع تجاري في كاليفورنيا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قتل أربعة أشخاص على الأقل، وجرح آخران جراء إطلاق نار مساء الأربعاء، في مجمع تجاري بمدينة أورانج في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت شبكة (إن بي سي) أن مطلق النار بين الجريحين، حيث بادله شرطي إطلاق النار، فيما قالت الشرطة إن الوضع "استقر" وإنه لا يوجد تهديد للمواطنين.

وتم الإعلان عن مقتل أربعة أشخاص في مكان الحادث ونقل آخران إلى مستشفى قريب، وفق ما نقلت صحيفة (البيان).

ولم تتضح بعد دوافع مطلق النار.

أخبار ذات صلة

وكالة الأدوية الأوروبية: لا نرى حاليا أي خطر في لقاح &#34;أسترازينيكا&#34;

وكالة الأدوية الأوروبية: لا نرى حاليا أي خطر في لقاح "أسترازينيكا"

إسرائيل: الكتل السياسية التي تسعى لتغيير نتنياهو تخشى من نفتالي بينت

إسرائيل: الكتل السياسية التي تسعى لتغيير نتنياهو تخشى من نفتالي بينت

صحيفة: إدارة بايدن تخطط لإلغاء عقوبات ترمب ضد الجنائية الدولية

صحيفة: إدارة بايدن تخطط لإلغاء عقوبات ترمب ضد الجنائية الدولية

نتنياهو يدرس الترشح لرئاسة الدولة للهروب من محاكمته

نتنياهو يدرس الترشح لرئاسة الدولة للهروب من محاكمته

بعد تجارب.. لقاح (كورونا) فعال بنسبة 100% لهذه الفئة

بعد تجارب.. لقاح (كورونا) فعال بنسبة 100% لهذه الفئة

إسرائيل: تبادل للاتهامات بين وزراء (ليكود) وريفلين وقادة الأحزاب الكبرى

إسرائيل: تبادل للاتهامات بين وزراء (ليكود) وريفلين وقادة الأحزاب الكبرى

موسكو توعدت بالرد.. إيطاليا تطرد دبلوماسييْن روسييْن على خلفية قضية &#34;تجسس&#34;

موسكو توعدت بالرد.. إيطاليا تطرد دبلوماسييْن روسييْن على خلفية قضية "تجسس"

&#34;فايزر&#34;: لقاحنا فعال بنسبة 100% للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاما

"فايزر": لقاحنا فعال بنسبة 100% للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاما

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقالات في الخليل وطوباس

إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقالات في الخليل وطوباس

الإحصاء: انخفاض معدل الجريمة خلال جائحة (كورونا) بنسبة 23%

الإحصاء: انخفاض معدل الجريمة خلال جائحة (كورونا) بنسبة 23%

&#34;المرور&#34; بغزة: حادث سير خلال 24 ساعة الأخيرة في القطاع ولا إصابات

"المرور" بغزة: حادث سير خلال 24 ساعة الأخيرة في القطاع ولا إصابات

البنك الدولي يقدم 9 ملايين دولار لدعم القطاع الخاص في فلسطين

البنك الدولي يقدم 9 ملايين دولار لدعم القطاع الخاص في فلسطين

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

الطقس: أجواء غائمة وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: أجواء غائمة وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة

1081 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

1081 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

بعد تسجيل 36 قائمة.. لجنة الانتخابات المركزية تُغلق باب الترشح للانتخابات التشريعية

بعد تسجيل 36 قائمة.. لجنة الانتخابات المركزية تُغلق باب الترشح للانتخابات التشريعية

منوعات

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان &#34;أبو شعر منكوش&#34;

شاهد: مي العيدان تسخر من هذا الفنان "أبو شعر منكوش"

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

شاهد: رويدا عطية تثير الضجة بشكل أنفها

شاهد: رويدا عطية تثير الضجة بشكل أنفها

شاهد: بعد الأزمة.. ما حقيقة زواج والدة حلا الترك من جديد ؟

شاهد: بعد الأزمة.. ما حقيقة زواج والدة حلا الترك من جديد ؟

شاهد: ابنة سامو زين تثير الإعجاب بجمالها

شاهد: ابنة سامو زين تثير الإعجاب بجمالها

شاهد: راغب علامة يتعرض للهجوم القاسي من الجمهور.. ما السبب ؟

شاهد: راغب علامة يتعرض للهجوم القاسي من الجمهور.. ما السبب ؟

حقيقة شراء (اليوتيوبرز) أنس مروة نجمة من السماء لزوجته.. وهذا سعرها

حقيقة شراء (اليوتيوبرز) أنس مروة نجمة من السماء لزوجته.. وهذا سعرها

شاهد: مقطع فيديو مسرّب من برنامج رامز جلال

شاهد: مقطع فيديو مسرّب من برنامج رامز جلال

عربي

شاهد: محمد بن سلمان يصطحب رئيس الوزراء العراقي في جولة بعربة صغيرة

شاهد: محمد بن سلمان يصطحب رئيس الوزراء العراقي في جولة بعربة صغيرة

الصحة الأردنية: تسجيل 111 حالة وفاة و6570 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 111 حالة وفاة و6570 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ميشال عون نادما: يا ريت لو ورتت بستان جدي وما عملت رئيسا

ميشال عون نادما: يا ريت لو ورتت بستان جدي وما عملت رئيسا

إثيوبيا تتحرك.. وتمهد للملء الثاني لسد النهضة بـ&#34;قرار جديد&#34;

إثيوبيا تتحرك.. وتمهد للملء الثاني لسد النهضة بـ"قرار جديد"