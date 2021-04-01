الولايات المتحدة: مقتل أربعة أشخاص بإطلاق نار بمجمع تجاري في كاليفورنيا

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قتل أربعة أشخاص على الأقل، وجرح آخران جراء إطلاق نار مساء الأربعاء، في مجمع تجاري بمدينة أورانج في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وذكرت شبكة (إن بي سي) أن مطلق النار بين الجريحين، حيث بادله شرطي إطلاق النار، فيما قالت الشرطة إن الوضع "استقر" وإنه لا يوجد تهديد للمواطنين.



وتم الإعلان عن مقتل أربعة أشخاص في مكان الحادث ونقل آخران إلى مستشفى قريب، وفق ما نقلت صحيفة (البيان).



ولم تتضح بعد دوافع مطلق النار.