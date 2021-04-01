لجنة الانتخابات تتحدث عن مرحلة الاعتراض على القوائم والمرشحين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الخميس، إن 36 قائمة تقدمت بترشحها لانتخابات المجلس التشريعي المقررة في 22 من آيار/مايو المقبل.



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، فريد طعم الله، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن تم قبول 13، ويتم دراسة باقي القوائم.



وتابع: ستقوم اللجنة لمدة خمسة أيام، وتحديداً من الأول حتى الخامس من نيسان/إبريل الجاري، بدراسة جكيع الطلبات وتقرر فيها سواء بالقبول أو الرفض، وفي السادس من نيسان/إبريل سننشر الكشف الأولي لأسماء القوائم والمرشحين.



وأكد طعم الله أن نشر القوائم والأسماء سيكون لمدة ثلاثة أيام، ويهدف ذلك إلى اطلاع المواطنين وتمكنهم من التعرف على الأسماء والقوائم، وأيضاً تمكينهم في حقهم تقديم اعتراض على أي قائمة أو مرشح.



وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية: إن الشكاوي يقدم في الفترة من من السادس إلى الثامن من نيسان/إبريل، وخلال هذه الفترة يستطيع أي مواطن أن يقدم أي اعتراض أو شكوى وهذا يجب أن يكون مرفقاً بما يؤيد صحة الاعتراض.



وتابع طعم الله: بعد ذلك اللجنة تأخذ ثلاثة أيام للبت في الشكاوي وتبلغ الطرفين بقرارها على الاعتراض، وإن لم يعجب الطرفان قرار اللجنة، عليهما الذهاب لمحكمة الانتخابات، ويكون حكم المحكمة نهائياً، حيث أن المحكمة معها سبعة أيام حتى نصل إلى تاريخ 21 من نيسان/إبريل آخر موعد للذهاب للمحكمة.



وشدد طعم الله على أن أي اعتراض يجب أن يكون له علاقة بشروط الترشح، ويجب أن يرفق بما يؤيد وما يثبت أن هذا الشخص المعترض عليه غير مؤهل.



وأكد بأنه يمكن لأي قائمة ككل الانسحاب حتى يوم 29 من نيسان/إبريل، وبعد ذلك في 30 من نيسان/إبريل، يتم نشر الكشف النهائي للقوائم، وتبدأ الدعاية الانتخابية في 30 من نيسان/إبريل.



وأكد طعم الله أنه حتى الآن لم نرفض أي قائمة، حيث تم قبول 13، والقوائم الأخرى يجري دراستها، ويمكن لأي قائمة مرفوضة الاعتراض أمام اللجنة.



وختم بأنه في حال تم رفض قائمة، على القائمة ان تتوجه لمحكمة الانتخابات.