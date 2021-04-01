الطقس: أجواء غائمة وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 14-7 11-7 14-7 بيت لحم 14-7 11-7 14-7 رام الله والبيرة 13-6 10-6 13-6 طولكرم 17-9 15-9 17-9 نابلس 16-8 13-8 16-8 قلقيلية 17-9 15-9 17-9 جنين 18-10 16-10 18-10 سلفيت 14-7 11-7 14-7 طوباس 19-11 17-11 19-11 روابي 16-8 13-8 16-8 الخليل 12-6 10-6 12-6 غزه 17-11 16-11 17-11 أريحا 26-15 24-15 26-15 خانيونس 17-11 16-11 17-11 الأغوار الشمالية 24-13 22-13 24-13 رفح 18-10 17-10 18-10

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً في معظم المناطق وباردا ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يكون الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8-10 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا فوق المناطق الجبلية ودرجات الحرارة تبقى اقل من معدلها السنوي العام وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة وفي ساعات المساء والليل تميل الأجواء للاستقرار، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: