1081 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزّة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، عن تسجيل 1081 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليوم الأربعاء.



وقالت الصحة في بيانٍ وصل "دنيا الوطن": "إنّه تم تسجيل 707 إصابة جديدة في الدورة الثانية من يوم الأربعاء، ليكون العدد الكلي للإصابات 1081 إصابة بعد فحص 3758 عينة بنسبة إصابة حوالي 29%".