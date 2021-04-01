"دنيا الوطن" تنشر أسماء مرشحي حركة فتح للانتخابات التشريعية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أسماء مرشحيها للانتخابات التشريعية المقبلة، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وسجلت الحركة قائمتها الانتخابية بأخر ساعتين من انتهاء فترة التسجيل النهائية تحت اسم "قائمة حركة فتح" وشعارها هو العاصفة.
وننشر لكم في "دنيا الوطن" أسماء مرشحي حركة فتح وأرقامهم:
سجلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أسماء مرشحيها للانتخابات التشريعية المقبلة، في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وسجلت الحركة قائمتها الانتخابية بأخر ساعتين من انتهاء فترة التسجيل النهائية تحت اسم "قائمة حركة فتح" وشعارها هو العاصفة.
وننشر لكم في "دنيا الوطن" أسماء مرشحي حركة فتح وأرقامهم:
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