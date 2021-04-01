شؤون فلسطينية

بعد تسجيل 36 قائمة.. لجنة الانتخابات المركزية تُغلق باب الترشح للانتخابات التشريعية

بعد تسجيل 36 قائمة.. لجنة الانتخابات المركزية تُغلق باب الترشح للانتخابات التشريعية
خاص دنيا الوطن
أغلقت لجنة الانتخابات المركزية، باب الترشح لانتخابات التشريعية، بعد انتهاء التسجيل.

وقال جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة: إنه تم إغلاق باب الترشح بعد فتحه لفترة معينة، بموجب قانون الانتخابات، مدة 12 يومًا، وانتهت هذه المدة بعد الساعة الثانية عشر من هذه الليلة، وبذلك تكون اللجنة أنهت هذه المرحلة.

وأكد الخالدي لـ "دنيا الوطن" أنه تم التقدم بتسجيل 36 قائمة انتخابية للمجلس التشريعي، ما بين مستقلة وحزبية، ولحد الآن تم اعتماد 13 قائمة، وسيتم خلال الأيام الخمسة المقبلة، اعتماد أو رفض بقية القوائم.

وأشار إلى أن القائمة التي يتم رفضها من قبل لجنة الانتخابات، يحق لها الاعتراض على ذلك من خلال التوجه إلى محكمة الانتخابات، والتي تبت في قرار الرفض، وفي حال قررت المحكمة قبول القائمة فإن قراراها مُلزم للجنة الانتخابات.

وأكد أنه سيتم بعد ذلك نشر القوائم الانتخابية النهائية، وتحديدًا بتاريخ 20 نيسان/ أبريل المقبل، وفي هذا اليوم ستبدأ الدعاية الانتخابية لكل القوائم.


 


 



أخبار ذات صلة

&#34;دنيا الوطن&#34; تنشر أسماء مرشحي حركة فتح للانتخابات التشريعية

"دنيا الوطن" تنشر أسماء مرشحي حركة فتح للانتخابات التشريعية

مواجهات مع الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط

مواجهات مع الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط

الناشطة الحقوقية فاطمة عاشور تنفي ترشحها على قائمة &#34;الحرية&#34;

الناشطة الحقوقية فاطمة عاشور تنفي ترشحها على قائمة "الحرية"

ناصر القدوة وفدوى البرغوثي يسجلان رسميًا قائمة &#34;الحرية&#34; لدى لجنة الانتخابات

ناصر القدوة وفدوى البرغوثي يسجلان رسميًا قائمة "الحرية" لدى لجنة الانتخابات

الرجوب: وجود المرتدين أمر طبيعي وفي زمن سيدنا محمد كان هناك مرتدون

الرجوب: وجود المرتدين أمر طبيعي وفي زمن سيدنا محمد كان هناك مرتدون

طالع أسماء مرشحي قائمة &#34;الحرية&#34; التابعة لمروان البرغوثي وناصر القدوة

طالع أسماء مرشحي قائمة "الحرية" التابعة لمروان البرغوثي وناصر القدوة

مرسوم رئاسي بترقية &#34;جبريل الرجوب&#34; إلى رتبة فريق وإحالته إلى التقاعد

مرسوم رئاسي بترقية "جبريل الرجوب" إلى رتبة فريق وإحالته إلى التقاعد

مواجهات عنيفة عقب اقتحام الاحتلال وسط جنين

مواجهات عنيفة عقب اقتحام الاحتلال وسط جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط

مواجهات مع الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط

مواجهات عنيفة عقب اقتحام الاحتلال وسط جنين

مواجهات عنيفة عقب اقتحام الاحتلال وسط جنين

جنين: إغلاق مديرية النقل والمواصلات بسبب إصابات (كورونا)

جنين: إغلاق مديرية النقل والمواصلات بسبب إصابات (كورونا)

قلقيلية: إغلاق بلدة عزون لمدة ثلاثة أيام بسبب (كورونا)

قلقيلية: إغلاق بلدة عزون لمدة ثلاثة أيام بسبب (كورونا)

الاحتلال يحول نجل القيادي &#34;ماجد حسن&#34; للتحقيق في المسكوبية

الاحتلال يحول نجل القيادي "ماجد حسن" للتحقيق في المسكوبية

وزيرة الصحة: غدًا سيتم تطعيم أهالي الأسرى في مديرية صحة رام الله والبيرة

وزيرة الصحة: غدًا سيتم تطعيم أهالي الأسرى في مديرية صحة رام الله والبيرة

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويعتدي على آخرين في الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويعتدي على آخرين في الخليل

حاتم عبد القادر: قائمة البرغوثي- القدوة أصبحت أمراً واقعاً ولا مجال للتراجع

حاتم عبد القادر: قائمة البرغوثي- القدوة أصبحت أمراً واقعاً ولا مجال للتراجع

منوعات

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

شاهد: رويدا عطية تثير الضجة بشكل أنفها

شاهد: رويدا عطية تثير الضجة بشكل أنفها

شاهد: بعد الأزمة.. ما حقيقة زواج والدة حلا الترك من جديد ؟

شاهد: بعد الأزمة.. ما حقيقة زواج والدة حلا الترك من جديد ؟

شاهد: ابنة سامو زين تثير الإعجاب بجمالها

شاهد: ابنة سامو زين تثير الإعجاب بجمالها

شاهد: راغب علامة يتعرض للهجوم القاسي من الجمهور.. ما السبب ؟

شاهد: راغب علامة يتعرض للهجوم القاسي من الجمهور.. ما السبب ؟

حقيقة شراء (اليوتيوبرز) أنس مروة نجمة من السماء لزوجته.. وهذا سعرها

حقيقة شراء (اليوتيوبرز) أنس مروة نجمة من السماء لزوجته.. وهذا سعرها

شاهد: مقطع فيديو مسرّب من برنامج رامز جلال

شاهد: مقطع فيديو مسرّب من برنامج رامز جلال

منة شلبي تعود إلى أحمد عز بجريمة.. ما القصة ؟

منة شلبي تعود إلى أحمد عز بجريمة.. ما القصة ؟

عربي

شاهد: محمد بن سلمان يصطحب رئيس الوزراء العراقي في جولة بعربة صغيرة

شاهد: محمد بن سلمان يصطحب رئيس الوزراء العراقي في جولة بعربة صغيرة

الصحة الأردنية: تسجيل 111 حالة وفاة و6570 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 111 حالة وفاة و6570 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ميشال عون نادما: يا ريت لو ورتت بستان جدي وما عملت رئيسا

ميشال عون نادما: يا ريت لو ورتت بستان جدي وما عملت رئيسا

إثيوبيا تتحرك.. وتمهد للملء الثاني لسد النهضة بـ&#34;قرار جديد&#34;

إثيوبيا تتحرك.. وتمهد للملء الثاني لسد النهضة بـ"قرار جديد"