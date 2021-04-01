بعد تسجيل 36 قائمة.. لجنة الانتخابات المركزية تُغلق باب الترشح للانتخابات التشريعية

خاص دنيا الوطنأغلقت لجنة الانتخابات المركزية، باب الترشح لانتخابات التشريعية، بعد انتهاء التسجيل.وقال جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة: إنه تم إغلاق باب الترشح بعد فتحه لفترة معينة، بموجب قانون الانتخابات، مدة 12 يومًا، وانتهت هذه المدة بعد الساعة الثانية عشر من هذه الليلة، وبذلك تكون اللجنة أنهت هذه المرحلة.وأكد الخالدي لـ "دنيا الوطن" أنه تم التقدم بتسجيل 36 قائمة انتخابية للمجلس التشريعي، ما بين مستقلة وحزبية، ولحد الآن تم اعتماد 13 قائمة، وسيتم خلال الأيام الخمسة المقبلة، اعتماد أو رفض بقية القوائم.وأشار إلى أن القائمة التي يتم رفضها من قبل لجنة الانتخابات، يحق لها الاعتراض على ذلك من خلال التوجه إلى محكمة الانتخابات، والتي تبت في قرار الرفض، وفي حال قررت المحكمة قبول القائمة فإن قراراها مُلزم للجنة الانتخابات.وأكد أنه سيتم بعد ذلك نشر القوائم الانتخابية النهائية، وتحديدًا بتاريخ 20 نيسان/ أبريل المقبل، وفي هذا اليوم ستبدأ الدعاية الانتخابية لكل القوائم.