مواجهات مع الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان مساء الأربعاء عند حاجز شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وأهالي مخيم شعفاط، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام.



ومخيم شعفاط ويطلق عليه أحيانا عناتا هو أحد المخيمات التي أنشأت على مساحة تقارب الـ 200 دونم حاليا في أراضي ما بين قريتي عناتا وشعفاط ضمن حدود القدس المحتلة.