الناشطة الحقوقية فاطمة عاشور تنفي ترشحها على قائمة "الحرية"

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رام الله - دنيا الوطن

نفت الناشطة الحقوقية، فاطمة عاشور، مساء الأربعاء، ترشحها على قائمة الحرية، والمشكلة إثر التحالف بين ناصر القدوة والأسير مروان البرغوثي.



وقالت عاشور عبر موقع (فيسبوك): "طالما لم أخبركم أنا بوضوح بأنني ضمن قائمة فهذا معناه أنني لست ضمن أي قائمة انتخابية قادمة".



يذكر، أن وسائل إعلام محلية، نقلت أسماء مرشحي قائمة الحرية، والتي تضم اسم الناشطة عاشور.