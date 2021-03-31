ناصر القدوة وفدوى البرغوثي يسجلان رسميًا قائمة "الحرية" لدى لجنة الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
توجه القياديان الفلسطينيان، ناصر القدوة، وفدوى البرغوثي، زوجة الأسير مروان البرغوثي، إلى مقر لجنة الانتخابات المركزية لتسجيل قائمة "الحرية".
وقال القدوة: إنه يجب أن تجرى الانتخابات في موعدها وبكل المناطق الفلسطينية، بما فيها القدس.
يذكر أن فترة الترشح للانتخابات التشريعية 2021، تنتهي مساء الأربعاء 31/3/2021، ويتاح قبل هذا التاريخ التقدم بطلبات الترشح للقوائم في المقر العام للجنة في مدينة البيرة أو في المقر الإقليمي في مدينة غزة.
توجه القياديان الفلسطينيان، ناصر القدوة، وفدوى البرغوثي، زوجة الأسير مروان البرغوثي، إلى مقر لجنة الانتخابات المركزية لتسجيل قائمة "الحرية".
وقال القدوة: إنه يجب أن تجرى الانتخابات في موعدها وبكل المناطق الفلسطينية، بما فيها القدس.
يذكر أن فترة الترشح للانتخابات التشريعية 2021، تنتهي مساء الأربعاء 31/3/2021، ويتاح قبل هذا التاريخ التقدم بطلبات الترشح للقوائم في المقر العام للجنة في مدينة البيرة أو في المقر الإقليمي في مدينة غزة.
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