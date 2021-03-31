ناصر القدوة وفدوى البرغوثي يسجلان رسميًا قائمة "الحرية" لدى لجنة الانتخابات

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

توجه القياديان الفلسطينيان، ناصر القدوة، وفدوى البرغوثي، زوجة الأسير مروان البرغوثي، إلى مقر لجنة الانتخابات المركزية لتسجيل قائمة "الحرية".



وقال القدوة: إنه يجب أن تجرى الانتخابات في موعدها وبكل المناطق الفلسطينية، بما فيها القدس.



يذكر أن فترة الترشح للانتخابات التشريعية 2021، تنتهي مساء الأربعاء 31/3/2021، ويتاح قبل هذا التاريخ التقدم بطلبات الترشح للقوائم في المقر العام للجنة في مدينة البيرة أو في المقر الإقليمي في مدينة غزة.