الرجوب: وجود المرتدين أمر طبيعي وفي زمن سيدنا محمد كان هناك مرتدون

جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: إن الانتخابات التشريعية ستتم في كل المناطق الفلسطينية بما فيها مدينة القدس.



وأضاف الرجوب بعد وصوله برفقة عضو مركزية فتح عباس زكي، إلى مقر لجنة الانتخابات في البيرة، لتسليم قائمة حركة فتح، "نريد إنهاء الانقسام وتحقيق السيادة ولن نسمح للاحتلال بفرض أي شكل أو مضمون على الانتخابات".



وفي إشارة لتحالف مروان البرغوثي وناصر القدوة، قال الرجوب: إن وجود المرتدين هنا أو هناك أمر طبيعي وفي زمن سيدنا محمد كان هناك مرتدون.