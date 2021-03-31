طالع أسماء مرشحي قائمة "الحرية" التابعة لمروان البرغوثي وناصر القدوة

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت مصادر محلية، مساء الأربعاء، الأسماء التي تضمنتها القائمة المشتركة لعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) الأسير مروان البرغوثي، مع مؤسس "الملتقى الوطني الديمقراطي" ناصر القدوة، والتي أعلن عن تسميتها بـ "قائمة الحرية".



وبحسب المصادر المحلية، فإن القائمة تضم الأسماء التالية:



ناصر القدوة

فدوى البرغوثي

عبد الفتاح حمايل

سرحان دويكات

جودي ابو سنينة

عبير الوحيدي

جمال حويل

احمد غنيم

هاني المصري

فخري برغوثي

سبأ جرار

عبد الرحيم اسماعيل

مهيب عواد

هاني خزندار

موسى مخامره

محمد اعمر

مجدي ابو ليمون

تامي رفيدي

باسم خوري

عامر كامل

سحر جعبري

شارلي ابو سعده

نذير شلويت

نور عوده

رائد اشقر

سمير نموره

ربا النجار

عبد الفتاح ابو الشكر

سعيد اغا

نهى عفونه

رأفت سعدالله

مساعد ابو عجوه

عزت الراميني

هناء الاحمد

فيروز خزندار

جهاد مناصره

رشاد توام

امجد علاونه

ظافر نوباني

امجد علاونه

مجدي دعيبس

صلاح سكيك

رغده طه

عبد الرحيم دبعي ( عبين )

محمد حسن جبارين

سليمان منصور

ايهاب زاهده

ساره ابو زعيتر

وفاء كردي

حاتم ابو هليل

عياده محمد بكرون

نضال وحيدي

اياد البوليس طقاطقه

حامد غنيمات

احمد ابو شرخ

رياض صيدم

اوجين الخشقجي

حسن الشله

رغده بصير

فاطمه عاشور

اسامه عمر

رانيا بصير

بسمه ضميري

منال غانم

امل حامد