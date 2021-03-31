مرسوم رئاسي بترقية "جبريل الرجوب" إلى رتبة فريق وإحالته إلى التقاعد

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء مرسومًا رئاسيًا بترقية اللواء جبريل الرجوب إلى رتبة فريق وإحالته إلى التقاعد.وجاء المرسوم الرئاسي للفريق الرجوب، في ايطار ترشحه في قائمة حركة فتح لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.