مواجهات عنيفة عقب اقتحام الاحتلال وسط جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات عنيفة مساء الأربعاء، قرب دوار البادية وسط مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمكان.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوة مكونة من عدة دوريات تتبع للاحتلال وصلت إلى دوار البادية، قوبلت بمواجهة عنيفة من الشبان الفلسطينيين الذين رشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة.



وقال الشهود إن الاحتلال استخدم الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز في تفريق الشبان.



ويستهدف الاحتلال مدينة جنين بشكل شبه يومي باقتحامات ليلة ونهارية، كما أنه لا يتوانى عن اقتحام أي من قرى المدينة ومخيمها.