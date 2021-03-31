شؤون فلسطينية

جنين: إغلاق مديرية النقل والمواصلات بسبب إصابات (كورونا)

جنين: إغلاق مديرية النقل والمواصلات بسبب إصابات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
 أعلن محافظ محافظة جنين اللواء اكرم رجوب، مساء الأربعاء، إغلاق مديرية النقل والمواصلات في محافظة جنين يوم غد الخميس الموافق 1/4/2021، وذلك بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا لدى الموظفين.

وأضاف الرجوب، أن الإغلاق يوم الخميس، ليتسنى لجهات الاختصاص تعقيم مقر المديرية وإجراء الفحوصات اللازمة للموظفين من قبل الطب الوقائي.

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