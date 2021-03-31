جنين: إغلاق مديرية النقل والمواصلات بسبب إصابات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ محافظة جنين اللواء اكرم رجوب، مساء الأربعاء، إغلاق مديرية النقل والمواصلات في محافظة جنين يوم غد الخميس الموافق 1/4/2021، وذلك بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا لدى الموظفين.
وأضاف الرجوب، أن الإغلاق يوم الخميس، ليتسنى لجهات الاختصاص تعقيم مقر المديرية وإجراء الفحوصات اللازمة للموظفين من قبل الطب الوقائي.
أعلن محافظ محافظة جنين اللواء اكرم رجوب، مساء الأربعاء، إغلاق مديرية النقل والمواصلات في محافظة جنين يوم غد الخميس الموافق 1/4/2021، وذلك بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا لدى الموظفين.
وأضاف الرجوب، أن الإغلاق يوم الخميس، ليتسنى لجهات الاختصاص تعقيم مقر المديرية وإجراء الفحوصات اللازمة للموظفين من قبل الطب الوقائي.
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