جنين: إغلاق مديرية النقل والمواصلات بسبب إصابات (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ محافظة جنين اللواء اكرم رجوب، مساء الأربعاء، إغلاق مديرية النقل والمواصلات في محافظة جنين يوم غد الخميس الموافق 1/4/2021، وذلك بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا لدى الموظفين.وأضاف الرجوب، أن الإغلاق يوم الخميس، ليتسنى لجهات الاختصاص تعقيم مقر المديرية وإجراء الفحوصات اللازمة للموظفين من قبل الطب الوقائي.