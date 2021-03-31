قلقيلية: إغلاق بلدة عزون لمدة ثلاثة أيام بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ قلقيلية رافع رواجبة، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق بلدة عزون شرق قلقيلية، لمدة ثلاثة أيام بدءا من صباح غد الخميس، بسبب فيروس كورونا.



وقال رواجبة: إن هذا الإغلاق جاء بسبب تفاقم الحالة الوبائية، وتزايد عدد الحالات النشطة في البلدة، حيث تقرر الاغلاق حفاظا على صحة المواطنين.



ويستثني الاغلاق المخابز والصيدليات، ويستمر الى مساء السبت القادم 3/4/2021 .