الاحتلال يحول نجل القيادي "ماجد حسن" للتحقيق في المسكوبية

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الطالب في جامعة بيرزيت الأسـير عبد المجيد ماجد حسن من سكان مدينة رام الله إلى تحقيق المسكوبية.



واعتقلت قوات الاحتلال عبد المجيد أمس الثلاثاء، بعد دهم وتفتيش منزل والده القيادي في حركة حماس ماجد حسن، في حي المصباح برام الله.



ووجه القيادي حسن أمس رسالة إلى نجليه الأسيرين محمد وعبد المجيد قائلا: "استودعانكما الله الذي لا تضيع ودائعه، أنتم وجميع إخوانكم الأسرى، لكم ولإخوانكم النصر والسؤدد والعزة والكرامة والحرية، ولأعدائكم الأوغاد الخزي والذلة والهزيمة".