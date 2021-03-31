وصول وفد من فتح لمقر لجنة الانتخابات لتسجيل قائمة الحركة

رام الله - دنيا الوطنوصل وفد قيادي من حركة فتح لمقر لجنة الانتخابات؛ لتقديم أوراق ترشح الحركة للانتخابات التشريعي.ووصل إلى مقري لجنة الانتخابات المركزية برام الله وغزة، بوقت متزامن قيادات من الحركة لتسجيل الأعضاء الذين تم اعتمادهم في قائمة حركة فتح للانتخابات التشريعية المقبلة.