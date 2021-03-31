الاحتلال يعتقل مواطنًا ويعتدي على آخرين في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا واعتدت على آخرين خلال منعها إغلاق باب الزاوية وسط الخليل، لحماية مسيرة للمستوطنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وائل عمرو، واعتدت على عدد من المواطنين خلال محاولتهم منع الاحتلال من إغلاق المحال التجارية في باب الزاوية لتمكين وتأمين مسيرة للمستوطنين للوصول إلى ما يسمى قبر "عتنائيل" في باب الزاوية لإجراء طقوس تلمودية في عيد "الفصح" اليهودي.



وأشار الناشط عارف عماد جابر، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على نشطاء في المقاومة الشعبية وهم: عماد أبو شمسية، ومفيد الشرباتي، ومهند الجعبري، وأبو عماد جابر، كما أغلقت المنطقة بالكامل.



ويقع ميدان باب الزاوية في منطقة سهلة في حضن الوادي، ويشكل مركزا رئيسا لمدينة الخليل، ويحيط به العديد من المواقع العسكرية والتجمعات الاستيطانية التي أقيمت بعد عملية الدبويا البطولية التي جرت في قلب شارع الشهداء عام 1980 وقتل فيها ستة مستوطنين.



ويطبّق الاحتلال منذ 25 عامًا في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة فصل معلنة تهدف إلى تمكين المستوطنين من العيش في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة.



يذكر أن رواد البلدة القديمة في الخليل وسكانها يعانون من تضييق الاحتلال وحواجزه الدائمة على مداخل البلدة وإخضاعهم للتفتيش والتدقيق في هوياتهم.