حاتم عبد القادر: قائمة البرغوثي- القدوة أصبحت أمراً واقعاً ولا مجال للتراجع

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خاص دنيا الوطن

نفى حاتم عبد القادر، القيادي في حركة فتح والمقرب من عضو اللجنة المركزية الأسير مروان البرغوثي، صحة ما تتداوله وسائل إعلامية حول خيار العودة عن التحالف مع ناصر القدوة.



وقال عبد القادر في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": "قُضي الأمر. قائمة البرغوثي - القدوة أصبحت أمراً واقعاً"، مضيفاً: "الكتلة الانتخابية قد تشكلت ولا مجال للتراجع".