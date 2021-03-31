شؤون فلسطينية

الأوقاف تفتتح مسجد وتكية "أبو أيوب الأنصاري" في قرية بدو

الأوقاف تفتتح مسجد وتكية "أبو أيوب الأنصاري" في قرية بدو
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حسام أبو الرب نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية يوم الاربعاء مسجد وتكية الصحابي الجليل "أبو أيوب الأنصاري" في قرية بدو.

وحضر الافتتاح الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى ونائب محافظ القدس عبد الله صيام  ومدير عام أوقاف القدس الشيخ ابراهيم زعاترة وحشد من المؤسسات الرسمية والأهلية والأمنية وأهالي البلدة والمتبرعين ووفد من كبار موظفي وزارة الأوقاف  ولجنة إعمار المسجد.

وعبر أبو الرب بكلمته عن اعتزاز الوزارة بافتتاح مسجد وتكية " أبو أيوب الأنصاري " في هذه القرية المحاصرة من اجل تعزيز صمود المواطنين فيها بظل الوضع الخانق المفروض عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي يسعى بكافة الوسائل للسيطرة على أرضهم وبيوتهم.

وبين أن الاحتلال وسياسته الرامية لتدمير الحياة ومنع بناء المساجد وما يقوم به ايضا بالمدينة المقدسة من اعتقالات وإبعاد واقتحامات من قبل قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى  هدفه النيل من عزيمتنا ولن يكون له ذلك وسنبقى على العهد والوعد صامدين باقين فوق أرضنا وستبقى مساجدنا ومقدساتنا شعلة نور وحق.

كما أوضح أبو الرب  أهمية ودور التكايا في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني من الفقراء والمحتاجين ، والدور المنوط بها في رفع المعاناة عن كاهل المحتاجين.

موضحا أن تعليمات دولة رئيس الوزراء بضرورة عمل كافة الاتصالات مع مختلف الجهات الخيرة في الوطن والخارج من أجل دعم كافة التكايا بمختلف المحافظات وتوفير احتياجاتها خاصة لقرب حلول شهر رمضان الفضيل.

 وتمنى ابو الرب للعاملين في  تكية " أبو أيوب الأنصاري " التوفيق بخدمة الفقراء والمحتاجين ولجميع الفعاليات الرسمية، والشعبية والمجتمع المحلي الذين ساهموا وبشكل كبير في إنجاز مشروع بناء وتجهيز التكية والمسجد.

وقدم رئيس بلدية بدو سالم ابو عيد ورئيس لجنة إعمار المسجد والتكية الشيخ مصطفى ابو زهرة شكرهم الى وزارة الاوقاف والمتبرعين على ما يقومون به من خدمة المواطنين والمساجد وكتاب الله ، وكذلك تفاعلهم الأصيل مع القرية الأمر الذي اعتبروه لبنة جديدة من لبنات التعاون المشترك من أجل خدمة أبناء هذه القرية.

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