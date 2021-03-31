سمر حمد: الشباب هم قوة أي قائمة انتخابية وآن لهم أن يقولوا كلمتهم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت الناشطة سمر حمد على أن الشباب هم القوة في أي قائمة انتخابية، وآن الأوان للشباب الفلسطيني أن يعبروا عن رأيهم ويقولوا كلمتهم بعد سنوات من تغييبهم عن العملية الديمقراطية.



وقالت حمد إن الشباب هم القوة في أي قائمة كونهم يمتلكون الأحلام والطموحات والحياة التي يجب أن تسخر في مجملها لخدمة الوطن.



وأضافت إنه من حق كل شاب أن يعبر عن رأيه ويثبت وجوده، مؤكدة على ضرورة استقطاب الشباب واستثمار طاقاتهم الكامنة حتى تتحول تلك القدرات إلى ربيع وإنتاج جديد للأوطان.



وتابعت: "الشباب خلال الفترة الماضية كانوا مغيبين لا يسمع صوتهم، ولم يأخذوا حقهم في الفرص وخلقها أمامهم، وكمية الإحباط الكبيرة سببها هو حرمانهم من المشاركة في أي عملية انتخابية منذ سنوات".



وأشارت حمد إلى أن تجربتها من خلال الحراك الرافض للضمان أثبتت أن الشباب قادر على انتزاع الموقف وتحقيق الإنجازات، لافتة أن "كل الذي يحتاجه الشباب هو إدراكهم بقدرتهم على اختيار من يحمل همهم ويحقق الحياة الأفضل لهم".



وطالبت الشباب بأن يعلي صوته ويعبر عن رأيه كي يحقق أحلامه وطموحاته، ودعت الجميع "الانسلاخ من العصبية والكراهية، فهناك كثير من القواسم التي تجمعنا".