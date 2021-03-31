اشتية يطالب بضغط أوروبي لإلزام إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

جدد رئيس الوزراء محمد اشتية، تأكيده على تصميم القيادة لعقد الانتخابات في فلسطين، مطالبا بضغط اوروبي لإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة معها ومن ضمنها ضمان اجراء الانتخابات في مدينة القدس تصويتا وترشيحا.



وقال رئيس الوزراء لدى استقباله اليوم الأربعاء، قناصل وسفراء الاتحاد الأوروبي، "المقدسيون يجب أن يشاركوا في الانتخابات تصويتا وترشيحا مثلما عقدت الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة، وذلك ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل".



وأضاف: "الانتخابات هي مدخل لإنهاء الانقسام، وإعادة الوهج وتجديد الديموقراطية، وهذا مطلب شعبي متوافق عليه، ولتكون قبة البرلمان هي المكان الذي تناقش فيه كافة القوانين والمطالب".



وبحث اشتية مع الحضور أهمية ارسال مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات وتجاوز أي عقبات قد تخلقها إسرائيل.



من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف انه تم ارسال طلب لإسرائيل من اجل دخول فريق مراقبين دوليين للانتخابات، لكن لم يتم الرد بهذا الخصوص حتى الان.