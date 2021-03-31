شؤون فلسطينية

فدوى البرغوثي تتحدث لـ "دنيا الوطن" حول آخر التطورات

فدوى البرغوثي تتحدث لـ "دنيا الوطن" حول آخر التطورات
خاص دنيا الوطن 
أكدت فدوى البرغوثي، زوجة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي، مساء اليوم الأربعاء، أنهم ماضون بقرارهم تشكيل قائمة مستقلة عن قائمة حركة فتح الرسمية لخوض الانتخابات التشريعية.

وقالت البرغوثي لـ"دنيا الوطن": "لازلنا نُجهز لقائمتنا الانتخابية فيما تبقى أمامنا من وقت".

وفي سؤالها حول وجود مفاوضات مع اللجنة المركزية لحركة فتح لحسم الخلاف معها، والعدول عن قرار خوض الانتخابات بصورة مستقلة، أجابت: "اترك الأمور للساعات القليلة المُتبقية".

ولم تنفِ البرغوثي أو تؤكد صحة  الأنباء التي تحدثت عن كونها تحتل الموقع الثاني في قائمة التحالف مع الملتقى الوطني الديمقراطي، برئاسة ناصر القدوة، قائلةً :"بعد تسجيل القائمة رسمياً سيكون لنا بيان صحفي بخصوصها".

وفيما يتعلق باسم هذه القائمة، أوضحت البرغوثي: "كل شيء سيُعلن في وقته"، على حد تعبيرها.

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