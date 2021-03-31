الأسير الشوبكي يعلن انسحابه من قائمة "فتح" لخوض الانتخابات التشريعية

الأسير فؤاد الشوبكي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الأسير فؤاد الشوبكي، مساء اليوم الأربعاء، انسحابه من قائمة حركة "فتح" لخوض الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في آيار/ مايو المقبل.



وقال الشوبكي في بيان نشره منير الجاغوب رئيس مفوضية الإعلام بحركة فتح: " تعلمنا حب التفاني والإخلاص لهذه الثورة، وتعلمنا الانتماء والالتزام بقرارتها مهما كانت قاسية بعض الشييم، ولكن المصلحة العامة للحركة فوق كل اعتبار، وهذا ما عهدناه طوال حياتنا وعطايانا لها، وهو ما امعطاها الاستمرارية والمصداقية في التعامل مع الأوضاع العامة والخاصة لشعبنا في الداخل والشتات".



وأضاف: "تشرفت بوضع اسمي في قائمة الشخصيات التي ستمثل حركة فتح في قطاع غزة، وكم كان شرف لي أن أكون خادماً لهذه الحركة العملاقة ومن ثم ظهرت تلك القرارات التي أزالت بعض الشوائب واللغط عن بعض الأشياء وأوضحت بعض الأمور ولست في مجال لسردها أو حتى الاعتراض عليها".



وقال الشوبكي في بيانه "إنني إذ أعلن عن انسحابي من قائمة الحركة، ليس لأي دافع أو هدف شخصي ولكن لفتح المجال لمن يرى في نفسه القدرة على العطاء والوفاء بالتزامات هذا الشعب والوطن".



وتابع: "يكفيني شرفاً بأن اسمي كان ومازال من تلك الأسماء التي يذكرها شعبنا الفلسطيني بالبذل والعطاء وأنني من أولئك الذين يفخر بهم شعبه أينما ذُكر اسمه".



وقال الأسير الشوبكي "إن تغليب المصلحة الوطنية لهو واجب وطني وديني وأخلاقي، يجب على جميع الكوادر الالتزام به حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة التي إنسقنا إليها في الانتخابات السابقة".