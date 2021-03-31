عربي

إثيوبيا تتحرك.. وتمهد للملء الثاني لسد النهضة بـ"قرار جديد"

إثيوبيا تتحرك.. وتمهد للملء الثاني لسد النهضة بـ"قرار جديد"
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، الأربعاء، أن حكومة أديس أبابا أزالت غابات بمساحة 4854 هكتار من الأراضي تمهيدا للملء الثاني لسد النهضة.

وبعدما أعلنت إثيوبيا في العام الماضي الانتهاء من المرحلة الأولى من خزان سد النهضة، الذي تبنيه فوق نهر النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل، أكدت  اعتزامها البدء في المرحلة الثانية من ملء الخزن، الأمر الذي تنظر إليه القاهرة والخرطوم بأنه تهديد كبير، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من الملء بعد بدء الأمطار الموسمية هذا الصيف.

وتسعى مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا فيما يتعلق بعمليات السد، الذي تقول أديس أبابا إنه ضروري لنموها الاقتصادي، ورغم ذلك، تعثرت المحادثات مرارا.

والثلاثاء، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن استقرار المنطقة بأسرها سيتأثر برد فعل مصر، في حالة المساس بإمداداتها من المياه بسبب سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.

من جانبها، أعربت دول عربية عدة عن تضامنها مع كل من مصر والسودان، مؤكدة أن أن أمنهما المائي جزء من الأمن القومي العربي ومشددة على أهمية الوصول إلى حل يحفظ حقوق البلدين في نهر النيل.

قرار إثيوبيا

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن بلاده أبلغت المبعوث الأميركي للسودان، دونالد بوث، بمضي إثيوبيا في عملية الملء الثاني لسد النهضة وإنها جزء من عملية بناء سد النهضة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ووزير الخارجية دمقي مكونين أجرى محادثات ناجحة مع المبعوث الأميركي تناولت فرص مساهمة الولايات المتحدة في دفع عملية مفاوضات سد النهضة المتعثرة وفقا لإعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاث.

وقال إن مكونين أطلع كذلك المبعوث الأميركي على حاجة إثيوبيا في الاستفادة من مواردها للتنمية وإن أكثر من 60 بالمئة من الإثيوبيين لا يحصلون على الكهرباء.

وأضاف مفتي بتأكيدات مكونين التزام إثيوبيا بالقوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة وعدم إلحاق أي ضرر بدول المصب جراء بناء سد النهضة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية على أن "حل الخلافات يجب أن يكون بالمفاوضات، وأي تغيير في آليات المفاوضات يجب أن يكون حسب إعلان المبادئ"، عل حد تعبيره.

أخبار ذات صلة

الصحة الأردنية: تسجيل 111 حالة وفاة و6570 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 111 حالة وفاة و6570 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ميشال عون نادما: يا ريت لو ورتت بستان جدي وما عملت رئيسا

ميشال عون نادما: يا ريت لو ورتت بستان جدي وما عملت رئيسا

تونس: أكثر من 100 شخص مصابون بسلالة (كورونا) المتحورة

تونس: أكثر من 100 شخص مصابون بسلالة (كورونا) المتحورة

الأردن: الحكومة تقرر حل المجالس البلدية والمحلية

الأردن: الحكومة تقرر حل المجالس البلدية والمحلية

بدء التحقيقات في أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

بدء التحقيقات في أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

مصر: وفاة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري عن (88 عاماً)

مصر: وفاة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري عن (88 عاماً)

السيسي يحذر من المساس بحصة بلاده من المياه

السيسي يحذر من المساس بحصة بلاده من المياه

تقرير أممي يشير إلى مسؤولية الحوثيين في هجوم دموي على مطار عدن

تقرير أممي يشير إلى مسؤولية الحوثيين في هجوم دموي على مطار عدن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تجمع الشخصيات المستقلة يسجل قائمته لدى لجنة الانتخابات

تجمع الشخصيات المستقلة يسجل قائمته لدى لجنة الانتخابات

لمى خاطر: حماس قدمت قائمتها بعناية والمرأة شريكة في كل المجالات

لمى خاطر: حماس قدمت قائمتها بعناية والمرأة شريكة في كل المجالات

المالكي: مستعدون لتقديم كل ما هو متاح لدعم واسناد التجربة الجديدة بليبيا

المالكي: مستعدون لتقديم كل ما هو متاح لدعم واسناد التجربة الجديدة بليبيا

أبوهولي يطالب الأمم المتحدة بكبح جماح التطرف العنصري الإسرائلي

أبوهولي يطالب الأمم المتحدة بكبح جماح التطرف العنصري الإسرائلي

قيادية في الديمقراطية: الانتخابات محطة نضالية لإعادة بناء نظامنا السياسي الفلسطيني

قيادية في الديمقراطية: الانتخابات محطة نضالية لإعادة بناء نظامنا السياسي الفلسطيني

غزة: طاقم طبي فلسطيني يحقق نجاحات في العمليات الجراحية والقسطرة الطرفية

غزة: طاقم طبي فلسطيني يحقق نجاحات في العمليات الجراحية والقسطرة الطرفية

لجنة الانتخابات تصدر تنويهاً بشأن تمديد دوام فرعين لبنك فلسطين اليوم

لجنة الانتخابات تصدر تنويهاً بشأن تمديد دوام فرعين لبنك فلسطين اليوم

اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية لدعم قطاع الزراعة بقيمة 22.8 مليون يورو

اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية لدعم قطاع الزراعة بقيمة 22.8 مليون يورو

منوعات

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة.. إليكم التفاصيل

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

شاهد: أخطر مشهد لأحمد العوضي يثير ضجة الجمهور

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

كيف تتعامل آيتن عامر مع المتحرشين ؟

شاهد: رويدا عطية تثير الضجة بشكل أنفها

شاهد: رويدا عطية تثير الضجة بشكل أنفها

شاهد: بعد الأزمة.. ما حقيقة زواج والدة حلا الترك من جديد ؟

شاهد: بعد الأزمة.. ما حقيقة زواج والدة حلا الترك من جديد ؟

شاهد: ابنة سامو زين تثير الإعجاب بجمالها

شاهد: ابنة سامو زين تثير الإعجاب بجمالها

شاهد: راغب علامة يتعرض للهجوم القاسي من الجمهور.. ما السبب ؟

شاهد: راغب علامة يتعرض للهجوم القاسي من الجمهور.. ما السبب ؟

حقيقة شراء (اليوتيوبرز) أنس مروة نجمة من السماء لزوجته.. وهذا سعرها

حقيقة شراء (اليوتيوبرز) أنس مروة نجمة من السماء لزوجته.. وهذا سعرها

شاهد: مقطع فيديو مسرّب من برنامج رامز جلال

شاهد: مقطع فيديو مسرّب من برنامج رامز جلال

منة شلبي تعود إلى أحمد عز بجريمة.. ما القصة ؟

منة شلبي تعود إلى أحمد عز بجريمة.. ما القصة ؟

عربي

إثيوبيا تتحرك.. وتمهد للملء الثاني لسد النهضة بـ&#34;قرار جديد&#34;

إثيوبيا تتحرك.. وتمهد للملء الثاني لسد النهضة بـ"قرار جديد"

تونس: أكثر من 100 شخص مصابون بسلالة (كورونا) المتحورة

تونس: أكثر من 100 شخص مصابون بسلالة (كورونا) المتحورة

الأردن: الحكومة تقرر حل المجالس البلدية والمحلية

الأردن: الحكومة تقرر حل المجالس البلدية والمحلية

مصر: وفاة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري عن (88 عاماً)

مصر: وفاة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري عن (88 عاماً)