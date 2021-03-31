زيارة: البدء بتنفيذ مشروع البرج الإيطالي وافتتاح حي الندى بغزة بقيمة 16.5 مليون يورو

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، اليوم، من خلال بيان صحفي صادر عن دائرة الاعلام ، عن المباشرة في بدء تنفيذ أعمال البرج الإيطالي في غزة.



وقال زيارة، إن جهوداً حثيثة بذلت بشكل كبير حتى استطعنا الشروع في التنفيذ، وذلك بعد تحويل المبلغ المخصص والبالغ 3,275,00 يورو .



وأضاف، سنقوم بوضع حجر الأساس للمشروع برفقة القنصل الإيطالي العام، كما سيتم أيضاً افتتاح مشروع حي الندى شمال قطاع غزة.



والجدير ذكره ان مشروع البرج الايطالي المكون من 20 طابق يشمل 50 وحده سكنية بالاضافة لمحلات تجارية ومكاتب ادارية وكراجات وخدمات اخرى .



وقدم زيارة شكره لابناء شعبنا على صبرهم وتفهمهم مهنئهم على هذا الانجاز الذي سيساعد الاهالي على استعادة بيوتهم وارزاقهم بعد طول انتظار .



وفي ذات السياق قدم زيارة الشكر للحكومة الإيطالية على هذا الدعم السخي والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وعلى مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا على استمرار التعاون بين الدولتين في شتى المجالات.



من الجدير ذكره أن قيمة المنحة الإيطالية تبلغ 16.5 مليون دولار مخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.