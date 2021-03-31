شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة: نصادر أي قطعة سلاح تستخدم بالشجارات العائلية حتى لو كانت لفصائل

الداخلية بغزة: نصادر أي قطعة سلاح تستخدم بالشجارات العائلية حتى لو كانت لفصائل
رام الله - دنيا الوطن
قال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة: "عدونا الأول هو الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه، ونحن في حالة ترقب دائمة لحماية مجتمعنا ونتمنع حاليا بحالة استقرار أمني في القطاع".

وأضاف البزم، خلال حديثه لوكالة (شهاب) المحلية: "نتمتع بأجهزة أمنية تعمل بشكل مهني ولديها عقيدة وطنية ثابتة"، متابعا بقوله: "واجبنا الحفاظ على الأمن والاستقرار لكل مواطن فلسطيني ولا توجد بقطاع غزة جرائم غامضة".

في السياق، أكد المتحدث باسم الداخلية بغزة، أن أي قطعة سلاح تستخدم في الشجارات العائلية، تُصادر حتى لو كانت لفصائل المقاومة، ويوجد اتفاق مع الفصائل بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن واجب الوزارة، حماية الجبهة الداخلية بالتوازي مع دور فصائل المقاومة الفلسطينية لحماية الوطن، منوها في الوقت ذاته غلى أنه يتم ملاحقة عملاء الاحتلال وبقوة، ويتم تقديمهم للمحاكمة، ولا يتم السماح ببقائهم بين صفوف الشعب الفلسطيني.

وقال: "حققنا نجاحات في محاربة العملاء وبدأ الاحتلال بتغيير طرقه ولن ينجح".

وفي سياق آخر، أكد البزم، أن جائحة (كورونا) مستمرة، والمنحى الوبائي يصعد من جديد ويدق ناقوس الخطر، داعيا المواطنين لأخذ الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أنه من المبكر الحديث عن جدوى الإجراءات الوقائية المتخذة الآن بقطاع غزة، لافتا إلى أن هناك التزام بدرجة عالية جدًا من المواطنين.

وأوضح أنه يتم دراسة العديد من المقترحات والإجراءات، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرارات جديدة.

وقال: "نتمنى ألا يكون شهر رمضان المبارك مثل العام الماضي ونكثف جهدنا بأن يمارس أبناء شعبنا شعائره الدينية خلال الشهر الفضيل"، مضيفا: "التزام المواطنين بالتعليمات والإجراءات المتخذة قد يجنبنا إجراءات قادمة مع اقتراب شهر رمضان المبارك".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، أن الإغلاق الكامل هو الأصعب، ولن يتم الذهاب إليه إلا بعد دراسة وتقييم شامل، منوها في الوقت ذاته إلى أن لدى وزارته منظومة رقابية على العاملين بالأجهزة الأمنية للحفاظ على حقوق المواطنين.

وفيما يتعلق بالانتخابات، أكد البزم أن وزارته على أتم الاستعداد لتأمين الانتخابات، لافتا إلى أنه تم إعداد خطة شاملة بالتعاون مع لجنة الانتخابات.

وقال: "نؤكد عدم وجود أي معتقل سياسي في قطاع غزة، ونسمح للجميع بالتعبير عن آرائهم ولكن من يحاول المساس بحالة الاستقرار سنقف له بالمرصاد".

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