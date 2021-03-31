تونس: أكثر من 100 شخص مصابون بسلالة (كورونا) المتحورة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

كشف وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، الأربعاء، عن إصابة أكثر من 100 شخص في تونس بسلالة (كورونا) البريطانية المتحورة.



وقال وزير الصحة التونسي، إن السلالة البريطانية تكمن خطورتها في سرعة انتشارها، بالإضافة إلى أنها تصيب الأشخاص الأقل سنا والأطفال.



وكشف المهدي أن الوزارة حتى اليوم تمكنت من تلقيح 51 ألف مواطن تونسي، من العاملين في المجال الطبي ومواطنين عاديين، وفق ما ذكر في حوار مع صحيفة (الصباح) التونسي.



وأشار إلى أن الوزارة منذ البداية أعلنت أن هناك 20 ألف عامل في المجال الصحي، وتابع أن عدد الموظفين في هذا المجال ككل بين قطاع عام وخاصّ يبلغ حوالي 120 ألفا من المسجلين في منظومة التلقيح بالإضافة إلى غير المسجلين، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.



وأوضح المهدي أن الأعراض والمضاعفات التي رصدتها وزارة الصحة بعد تلقي التلقيح كانت عادية، مشيرا إلى أن مركز اليقظة الصيدلانية يضطلع بمهمة رصد أي مفعول ثانوي لأي دواء.



وأكد أن هدف وزارة الصحة هو تلقيح 3 مليون تونسي مع نهاية شهر يونيو المقبل، موضحا أنّ هناك 25 مركز تلقيح ويمكن أن تصل إلى 280 مركزا بالإضافة إلى إمكانية إحداث فرق متنقلة.



ودعا المهدي المواطنين إلى الإقبال على التلقيح، معلنا عن إمكانية دخول تونس في موجة ثالثة من (كورونا).



وأكد وزير الصحة التونسي أن الوزارة تقوم بعملية التلقيح وفقا لاستراتيجية محكمة وضعت من قبل خبرات لإنجاحها.