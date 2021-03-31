شؤون فلسطينية

"التعليم" بغزة تصدر إعلاناً للمتقدمين لامتحان التوظيف ممن ثبتت إصابتهم بـ(كورونا) أو المخالطين

"التعليم" بغزة تصدر إعلاناً للمتقدمين لامتحان التوظيف ممن ثبتت إصابتهم بـ(كورونا) أو المخالطين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التربية والتعليم، بغزة، اليوم الأربعاء، إعلاناً "مهماً" للمتقدمين لامتحان التوظيف ممن ثبتت إصابتهم بفيروس (كورونا) أو المخالطين.

وأعلنت الوزاروة للإخوة الخريجين الذين سيتقدمون غداً الخميس الأول من نيسان/إبريل، لامتحان التوظيف ممن ثبتت إصابتهم بفيروس (كورونا) أو المخالطين -حسب بيانات وزارة الصحة- الدخول للاستعلام عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي، www.mohe.ps وذلك لمعرفة خط سير الحافلات التي ستنقلهم من محطات الانتظار في مناطق سكناهم إلى لجنة الامتحان الخاصة بهم.

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