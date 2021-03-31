لمى خاطر: حماس قدمت قائمتها بعناية والمرأة شريكة في كل المجالات

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الكاتبة لمى خاطر أن حركة حماس قدمت قائمتها بعناية، وتؤمن بالمشاركة الفاعلة للمرأة في مختلف مجالات العمل العام والمشاركة السياسية للوصول السلس لمراكز صنع القرار.



وأشارت خاطر إلى أنه بالنظر لمجمل الأسماء فهناك دلالات معينة كالبعد الوطني والمهني التخصصي والغطاء الجغرافي والفعالية والنشاط، باعتبار أن معايير الاختيار في دولة مستقرة تختلف عن دولة تحت الاحتلال.



وأوضحت خاطر أن المرأة في حماس شريكة في كل مجالات العمل المقاوم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو في العمل العام.



وقالت: "حماس تؤمن بأن المشاركة الفاعلة للنساء في مختلف مجالات العمل العام تقتضي أن يكون هناك مشاركة سياسية ووصول سلس لمراكز صنع القرار، خاصة أن نساء حماس كانت حاضرة بشكل كثيف في الدفاع عن الحقوق والحريات ونصرة غزة".



وشددت خاطر على أن خيار الشعب الفلسطيني وتحديدا في الضفة هو المواجهة والتحدي وليس الانسحاب أو الاستكانة، وأردفت:" نحن أمام مشروع مقاوم سياسي نقابي طلابي إغاثي اجتماعي، وهذا المشروع كان قبل أن تصل حماس للحكم وبعد أن وصلت له، ونجاح هذا المشروع يتطلب نية صادقة وإرادة قوية".



وأضافت: "عامة الناس بحاجة شديدة لرؤية أجواء أكبر إيجابية لترتفع لديها القناعة بأنها على أبواب مرحلة جديدة"، مؤكدة أن الأمنيات وحدها ليست كافية لذلك، فالأمر بحاجة لتجربة ومواجهة لأن أي مسار لا يمكن أن تختبر صوابيته إلا بالتجربة والإرادة.



واعتبرت خاطر أن التجربة أثبتت بعد 15 عاما أنه لا يمكن لأحد أن يلغي الآخر حتى لو جيّر ضده كل أدوات الحصار.



وتنتهي فترة الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة بتاريخ 22 مايو 2021، اليوم الأربعاء عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليلة.



وتقدمت حركة حماس أول أمس الاثنين، بتسجيل قائمتها لدى لجنة الانتخابات المركزية برام الله وغزة، للمشاركة في الانتخابات التشريعية.



وبحسب لجنة الانتخابات، فإن الدعاية الانتخابية تبدأ في 30 نيسان وتنتهي في 21 أيار، وسيكون الاقتراع المسبق لقوى الأمن يوم 20 أيار، ويوم الاقتراع للمنتخِبين يوم 22 أيار، على أن تعلن النتائج الأولية يوم 23 أيار.



ويشير تعداد السكان الفلسطينيين في العالم حتى بداية العام 2021 الى أن عددهم بلغ 13.7 مليون نسمة بينهم 417 ألف نسمة في القدس المحتلة.



وحسب لجنة الانتخابات المركزية فإن نحو 2,8 مليون مواطن يحق لهم الاقتراع بينهم 118ألف في القدس المحتلة.



وتعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.