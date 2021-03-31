مصادر "دنيا الوطن": ناصر القدوة وفدوى البرغوثي على رأس قائمة موحدة بعد تحالف القائمتين

خاص دنيا الوطن

علمت "دنيا الوطن" من مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الأربعاء، أن تحالفاً تم بين قائمتي القيادي السابق في حركة (فتح)، ناصر القدوة، والأسير مروان البرغوثي، لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة في قائمة موحدة.





وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، أن القائمة سيترأسها ناصر القدوة، يليه فدوى البرغوثي، زوجة الأسير مروان، ولن تزيد عن ستين عضواً، من بينهم 18 إمرأة.





وبحسب المصادر، أن من أبرز الأسماء التي ستضمها القائمة: أحمد غنيم، وفخري البرغوثي، وعبد الفتاح حمايل، وسرحان دويكات، علماً بأن القيادي المقرب من البرغوثي، حاتم عبد القادر، لن يكون ضمن القائمة.

