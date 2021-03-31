المالكي: مستعدون لتقديم كل ما هو متاح لدعم واسناد التجربة الجديدة بليبيا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، استعداد دولة فلسطين لتقديم كل ما هو متاح لديها من اجل دعم واسناد التجربة الجديدة في ليبيا في حماية وحدة الوطن والأرض والشعب.



وهنأ المالكي في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، نظيرته وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا نجلاء المنقوش، على توليها هذا المنصب وتمنى لها النجاح في مهمتها، والنجاح لحكومة الوحدة الوطنية في توحيد الوطن وفي تحقيق أهداف الشعب الليبي في الوحدة والاستقرار والتنمية.



وقال: إن دولة فلسطين رغم ألمها المتواصل فهي تتألم لما يحدث في دولة ليبيا الشقيقة، وتتمنى لها كل النجاح والتقدم كما تتمناه لفلسطين.



بدورها، شكرت الوزيرة الليبية، دولة فلسطين وشعبها وقيادتها، وأعربت عن أملها برؤية فلسطين دولة حرة مستقلة، مؤكدة اهتمامها باستكمال التواصل والتنسيق مع نظيرها المالكي لما له مصلحة البلدين والمنطقة عموما.