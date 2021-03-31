دولي

إسرائيل: تبادل للاتهامات بين وزراء (ليكود) وريفلين وقادة الأحزاب الكبرى

إسرائيل: تبادل للاتهامات بين وزراء (ليكود) وريفلين وقادة الأحزاب الكبرى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ترجمة: مؤمن مقداد

هاجم وزراء وأقطاب في حزب (ليكود)، اليوم الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.

وقال كل من رئيس (كنيست)، وزير الطاقة، وزير الأمن الداخلي، الذين ينتمون لـ (ليكود): إن الرئيس لا يحدد نتائج الانتخابات يجب ألا يكون لاعبا سياسيا.

وأضافوا: منذ قيام "الدولة" أعطى كل الرؤساء الفرصة الأولى لتشكيل حكومة للمرشح الذي حصل على أكبر عدد من الموصين، وينبغي أن يكون هذا هو الحال هذه المرة أيضًا.

ورد ديوان ريفلين قائلا: إن التصريحات التي تم توجيهها إلى الرئيس من قبل بعض الوزراء ورئيس (كنيست) لا تشكل دعما جيدا لما يقولونه، وكان من الأفضل لهم ألا يقولوا.

وتابع: نؤكد على قاله الرئيس هذا الصباح بأن الاعتبار الرئيسي الذي سيقوده في اختيار المرشح لمهمة تشكيل الحكومة هو فرصته في إمكانية تشكيل حكومة تنال ثقة (كنيست)، هذا ما فعله كل رؤساء إسرائيل سابقا، وهكذا تصرف ريفلين في جميع الحملات الانتخابية السابقة.

من جهته، رد جدعون ساعر على (ليكود): "هجوم (ليكود) الوحشي على الرئيس قبل أيام من قراره في ظل سلطته القانونية هو مرحلة أخرى في حملة نتنياهو ضد جميع رموز وأعلام الدولة".

وقال: إن نتنياهو مهتم بتقلد منصب رئاسة الوزراء إلى الأبد، بينما يدوس على كل أنظمة الدولة، حان الوقت للتنحي والسماح لإسرائيل بالعودة إلى وضعها الطبيعي.

كما قال لابيد، إن هجوم (ليكود) على الرئيس دليل آخر على أن أمامنا احتمالين فقط: إما استمرار حكم نتنياهو واستمرار الهجوم الوحشي على مؤسسات الدولة - أو الانضمام إلى كتلة التغيير وتغيير الحكومة.

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