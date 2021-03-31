لجنة الانتخابات تعلن تسلم طلبات ترشح 28 قائمة انتخابية

وفد من الجبهة الشعبية في مقر لجنة الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن 28 قائمة انتخابية تقدمت بطلبات ترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021 منذ بداية عملية الترشح، وحتى ظهر اليوم الأربعاء.



من جهة أخرى، عقدت لجنة الانتخابات المركزية اجتماعاً لأعضائها اليوم الأربعاء، في المقر العام بمدينة البيرة وعبر تقنية الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، للنظر في طلبات الترشح المقدمة، وقررت قبول طلبات ترشح ثمانِ قوائم انتخابية جديدة، ليبلغ العدد الكلي للقوائم المقبولة –إلى الآن- 13 قائمة، فيما يتم دراسة بقية الطلبات.



وبينت اللجنة أن القوائم التي قُبلت طلبات ترشحها رسمياً اليوم هي: (قائمة المبادرة الوطنية الفلسطينية (للتغيير وانهاء الانقسام)، قائمة وطن للمستقلين، قائمة فلسطين تجمعنا، قائمة العودة، قائمة عدالة، قائمة العهد للوطن (مستقلة)، قائمة الحراك الفلسطيني الموحد، قائمة نهضة وطن).



يذكر أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحاً حتى منتصف هذه الليلة لتلقي طلبات الترشح في المقر العام للجنة في البيرة، والمقر الاقليمي في غزة.