غزة: طاقم طبي فلسطيني يحقق نجاحات في العمليات الجراحية والقسطرة الطرفية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى طاقم جراحة الأوعية الدموية في قطاع غزة، عملية جراحية وقسطرة طرفية طارئة في آن واحد، تم فيها قسطرة الشريان الذي تم زرعه قبل عام، مع فتح كافة تفرعات الشريان الأبهر، (الشريان الحرقفي)، وقسطرة لشريان الركبة، وذلك بنجاح كبير.



وتم توصيل الدم عبر الشريان الصناعي بعد فتح هذه الشرايين، وتنظيفها من الدم المتختر جراحياً في نفس الوقت، وكانت النتيجة رائعة.



وقال الدكتور محمد كلوب استشاري أول جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية، أن العملية استمرت ثلاث ساعات، وخرج المريض من المستشفى في اليوم الثالث بصحة جيدة ونبض طبيعي، حيث كان يعاني من بداية غرغرينه في قدمه اليمنى، والان قد تعافى المريض بشكل طبيعي وأصبح بإمكانه المشي على قدمه لمسافات طويلة.



وأضاف كلوب أن طاقمه الطبي قد أجرى عمليتين من هذا النوع لطفل ولرجل في الستينات من عمره خلال أسبوع واحد وذلك في أحد المستشفيات التحويلية بقطاع غزة.



وشكر كلوب، الطاقم الطبي المساعد له في اجراء العمليات الجراحية، وعلى رأسهم الدكتور محمد مطر استشاري أول الأشعة التداخلية والقسطرة الطرفية، والدكتور محمد الحويحي أخصائي الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية.