الأردن: الحكومة تقرر حل المجالس البلدية والمحلية









كما قرّر المجلس تشكيل لجان لإدارة البلديّات ومجلس أمانة عمّان خلال المرحلة المقبلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا). جاء ذلك في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

رام الله - دنيا الوطنقرّر مجلس الوزراء الأردني، حلّ المجالس البلديّة والمجالس المحليّة ومجلس أمانة عمّان الكبرى اعتباراً من اليوم الموافق 31 من آذار/مارس 2021.