الأردن: الحكومة تقرر حل المجالس البلدية والمحلية
رام الله - دنيا الوطن
قرّر مجلس الوزراء الأردني، حلّ المجالس البلديّة والمجالس المحليّة ومجلس أمانة عمّان الكبرى اعتباراً من اليوم الموافق 31 من آذار/مارس 2021.
قرّر مجلس الوزراء الأردني، حلّ المجالس البلديّة والمجالس المحليّة ومجلس أمانة عمّان الكبرى اعتباراً من اليوم الموافق 31 من آذار/مارس 2021.
جاء ذلك في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
كما قرّر المجلس تشكيل لجان لإدارة البلديّات ومجلس أمانة عمّان خلال المرحلة المقبلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
كما قرّر المجلس تشكيل لجان لإدارة البلديّات ومجلس أمانة عمّان خلال المرحلة المقبلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
التعليقات