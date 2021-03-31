لجنة الانتخابات تصدر تنويهاً بشأن تمديد دوام فرعين لبنك فلسطين اليوم





وقالت اللجنة في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه حرصاً على اتاحة الفرصة لكافة القوائم التي تنوي الترشح للانتخابات التشريعية، ونظراً لكون اليوم الأربعاء هو اليوم الأخير لتقديم طلبات الترشح، قامت لجنة الانتخابات المركزية بالتنسيق مع بنك فلسطين لتمديد دوام فروعيه، مدينة البيرة - فرع الارسال، ومدينة غزة - فرع الرمال، وذلك حتى الساعة 5:00 من مساء اليوم الأربعاء.





وأضافت: علماً بأن أحد متطلبات التقدم بقائمة انتخابية للترشح هو ارفاق سند بنكي بدفع مبالغ التامين الخاصة بترشح القوائم في حساب لجنة الانتخابات المركزية لدى بنك فلسطين.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة الانتخابات المركزية، تنويهاً، نظراً لكون اليوم الأربعاء هو اليوم الأخير لتقديم طلبات الترشح.