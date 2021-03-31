اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية لدعم قطاع الزراعة بقيمة 22.8 مليون يورو

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رام الله - دنيا الوطن

وقع الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، مع رئيس مفاوضات الجوار والتوسعة داخل الاتحاد الأوروبي هنريكا تراوتمان، اتفاقية دعم بقيمة 22.8 مليون يورو، وذلك لتعزيز قطاع الزراعة وخلق فرص عمل في فلسطين واستصلاح الأراضي والري ودعم المزارعين في مختلف المجالات بما فيها الثروة الحيوانية.



وتأتي هذه الاتفاقية لدعم خطة التنمية الوطنية وخطة العناقيد الزراعية التي تبنتها الحكومة قبل عامين.



من الجدير بالذكر ان العناقيد الزراعية نالت قسطا وافرا من الدعم الحكومي، حيث انجز عنقود قلقيلية الزراعي في مرحلته الأولى، ويجري الان التركيز على الاغوار ومنطقة طوباس لأنها الأكثر عرضة للاستيطان ومصادرة الأراضي.