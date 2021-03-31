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بدء التحقيقات في أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

بدء التحقيقات في أسباب جنوح السفينة بقناة السويس
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، التحقيقات في أسباب جنوح السفينة "إيفر جيفن"، التي عطلت حركة الملاحة البحرية 6 أيام بقناة السويس.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة لمستشار هيئة قناة السويس، سيد شعيشع، مساء الثلاثاء، مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية (on) المصرية.

وقال شعيشع: "تبدأ هيئة قناة السويس الأربعاء في التحقيقات بشأن أسباب جنوح السفينة إيفر جيفن في الممر الملاحي للقناة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وأضاف: "سنصعد الأربعاء إلى السفينة ونحصل على صور الشهادات، وسجل الصيانات والحوادث، وتاريخ المعدات والأجهزة لمعرفة الحالة الفنية للسفينة، إضافة إلى الاطلاع على التسجيلات الصوتية قبل وأثناء وبعد الجنوح".

وتابع شعيشع: "التحقيقات ستتضمن أيضا مدى استجابة قائد السفينة لتعليمات وإنذارات مرشدي هيئة قناة السويس بتغيير العمق في المجرى الملاحي".

وأوضح أن السفينة الجانحة "لم تسلم هيئة القناة الوثائق والتسجيلات المطلوبة، ولم ترد على بريدها الإلكتروني حتى الآن، مؤكدا أن رفض السفينة الاستجابة للتحقيقات وتوفير كافة المعلومات سيحولها إلى قضية مدنية وسيتم التحفظ عليها".

وأول أمس الاثنين، أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، نجاح تعويم السفينة الجانحة منذ 23 آذار/مارس الجاري وتحركها صوب منطقة البحيرات لإجراء صيانة قبل استكمال رحلتها.

وشدد مميش، على أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة، وأن شركات التأمين مسؤولة عن تسديد غرامات التأخير للسفن المنتظرة.

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