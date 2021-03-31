الخالدي يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن مرحلة ما بعد تقديم طلبات الترشح

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خاص دنيا الوطن

أكد جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، أن هذا اليوم هو الأخير لاستقبال طلبات الترشح والتي امتدت على مدار 12 يوماً، لافتا الى أن هذه المدة ستنتهي منتصف هذه الليلة.



وقال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": "أستطيع التحدث عن 25 قائمة تم استلامها بشكل رسمي في مكتب لجنة الانتخابات المركزية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث تم اعتماد 6 قوائم حتى اللحظة".



وأضاف: "سيتم اليوم خلال جلسات لاحقة، اعتماد 6 قوائم اخرى، ليرتفع عدد القوائم التي تم اعتمادها الى 12 قائمة، منها ثلاث قوائم حزبية، الباقي قوائم مستقلة".



وتوقع الخالدي، أن يتم خلال الساعات المقبلة، استقبال العديد من القوائم، وان يزيد عدد القوائم عن 30 قائمة، متمنيا أن تسير العملية الانتخابية بشكلها الجيد ملثما جرت مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض.



وفي السياق، أكد المدير الاقليمي للجنة الانتخابات المركزية بقطاع غزة، أن مرحلة الترشح بكاملها ستنتهي يوم 30 أبريل/ نيسان المقبل، ومن ثم الذهاب الى الدعاية الانتخابية التي يحددها القانون ومدتها 21 يوماً، وبذلك يكون قد اقترب موعد الاقتراع والفرز يوم 22 أيار/ مايو.



وأشار الخالدي الى أنه لن يتم تمديد فترة تقديم طلبات الترشح، لافتا إلى أن المفترة المحددة بموجد القانون الأساسي والمرسوم الرئاسي هي 12 يوماً، وهي فترة كافية لمن كان يفكر بالترشح.



وكانت لجنة الانتخابات المركزية، أعلنت أن أبوابها ستبقى مفتوحة حتى منتصف الليلة، لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021.



وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن طواقمها ستواصل العمل باستقبال ودراسة طلبات الترشح حتى الساعة 12 من ليلة الأربعاء، وذلك في المقر العام بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة، مؤكدة أنها لن تستقبل أي طلبات ترشح بعد هذا الموعد.



وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع سلطة النقد وبنك فلسطين للإبقاء على فرعي: "الإرسال" في مدينة البيرة و"الرمال" في مدينة غزة مفتوحان حتى الساعة 5 من مساء اليوم، لتمكين القوائم من إيداع رسوم الترشح.



وأضافت لجنة الانتخابات بأنها ستنتهي من دراسة الطلبات والبت فيها وإعلانها للجمهور، بما يتضمن أسماء القوائم والمرشحين يوم السادس من نيسان/ إبريل المقبل، ليتاح للمواطنين الاطلاع عليها وتقديم الاعتراضات والطعون على أي من القوائم والمرشحين.