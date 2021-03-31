السراج يعلق على امتناع اتحاد المقاولين عن الدخول بالعطاءات أو التقدم لأي مشاريع





وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): أنه هناك عدة منح طُرحت من الجهات المانحة لإنشاء عدة مشاريع إنشائية وتطويرية ولم تتقدم لها الشركات المحلية في قطاع غزة.





وتابع السراج: أدّى ذلك لتأخير في جداولها الزمنية والتأثير باتجاه عدم صرف المنح المخصصة لها.



وأعرب عن أمله بأن يثمر اجتماع اليوم مع اتحاد المقاولين عن تفيك المشكلة واستثناء بعض المشاريع الأساسية التي تخص البلديات أو تأجيلها.



وقال السراج: إن المشاريع التي يتم تخصيص المنح لها هي مختلفة، جزء منها إنشائية وأخرى تطويرية وبناء وصيانة الطرق وبعض مرافق البلديات، وجميعها تخدم بشكل مباشر المواطن وإذا طالت الأزمة أكثر من ذلك سنبدأ بجني ثمارها السلبية بشكل كبير.



رام الله - دنيا الوطنقال يحيي السراج، رئيس تجمع بلديات قطاع غزة، إن امتناع اتحاد المقاولين عن الدخول في العطاءات أو التقدم لأي مشاريع داخل قطاع غزة بسبب الاحتجاج على عدم تسديد السلطة قيمة الإرجاع الضريبي لهم، "يضعنا أمام تخوف كبير بتحويل المنح لمناطق داخل أو خارج فلسطين أو إلغاء بعضها".